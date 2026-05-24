Giarre fuggono all’alt dei carabinieri | fermati dopo inseguimento con coltello e arnesi da scasso

Da dayitalianews.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini sono stati fermati dopo un inseguimento a Giarre, durante il quale hanno tentato di sfuggire ai controlli dei carabinieri. Durante la fuga, uno di loro ha estratto un coltello e alcuni arnesi da scasso. L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio notturno di controllo sul territorio. Successivamente, i due sono stati arrestati e portati in caserma. La polizia sta continuando le indagini per chiarire eventuali altri reati collegati.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio e intervento notturno dei Carabinieri. Prosegue l’intensa attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre, impegnati quotidianamente nella prevenzione dei reati e nel mantenimento della sicurezza urbana, con particolare attenzione ai comportamenti ritenuti potenzialmente pericolosi per la collettività. Durante un servizio di pattugliamento effettuato nelle ore notturne, i militari hanno notato uno scooter con due persone a bordo che, alla vista della pattuglia, hanno ignorato l’alt imposto e tentato la fuga, dando origine a un inseguimento lungo le strade cittadine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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