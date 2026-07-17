Le World Series of Poker sono in attesa del loro ultimo atto, con l'edizione 2026 ancora in corso. La scorsa stagione, il vincitore Mizrachi si impose senza lasciare spazio a dubbi. Ora, i protagonisti sono gli August Nine, con la finale ancora da decidere. La competizione si svolge tra i migliori giocatori qualificati, ma i nomi e i risultati definitivi non sono ancora stati annunciati. La conclusione dell'evento resta fissata per le prossime settimane.

L'ultimo atto delle World Series of Poker è ancora da scrivere. Lo scorso anno la vittoria di Mizrachi fu senza "pause". In questo 2026, complice anche il Mondiale statunitense di calcio, gli ultimi nove giocatori del Main Event WSOP torneranno al tavolo per contendersi il bracciale a inizio agosto I maghi dell'intrattenimento americano ci pensarono nel 2008. Perché non "stoppare" il tavolo finale del torneo di poker più importante del mondo per creare suspense e una narrazione dei protagonisti? Da November ad August Nine del final table WSOP: questa la storia Ogni torneo di poker inizia e finisce nel giro una settimana. Due se parliamo di eventi davvero grossi che richiamano migliaia di giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In principio erano i November Nine, ora sono gli August Nine. La storia

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