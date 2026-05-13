Giulio Ciccone ha indossato maglia gialla e rosa | gli italiani nella storia che ci erano riusciti

Nella quarta tappa del Giro d’Italia 2026, una corsa di 138 chilometri tra Catanzaro e Cosenza, un ciclista italiano ha indossato sia la maglia gialla che quella rosa. La sua prestazione gli ha permesso di ottenere il terzo posto e un abbuono al chilometro Red Bull. Con questa vittoria parziale, ha conquistato la maglia rosa, un obiettivo che molti ciclisti cercano nel corso della loro carriera.

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Il terzo posto conquistato nella quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri, e l’abbuono ottenuto al chilometro Red Bull hanno consegnato a Giulio Ciccone quello che per tanti ciclisti può rappresentare un sogno inseguito tutta la carriera, la maglia rosa. Il corridore della Lidl-Trek guida ora la classifica generale con quattro secondi di margine sul trio Jan Christen-Florian Stork-Egan Bernal. A legittimare ulteriormente lo splendido traguardo raggiunto è l’inserimento nel novero dei corridori nostrani che hanno indossa to, almeno per un giorno, la maglia rosa e la maglia gialla. Ciccone aveva conquistato il simbolo del primato al Tour de France nell’edizione 2019 e virgola a sei anni di distanza, ha indossato anche la maglia che tutti i ciclisti italiani bramano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulio Ciccone ha indossato maglia gialla e rosa: gli italiani nella storia che ci erano riusciti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giulio Ciccone indossa la maglia rosa al Giro d’Italia: gli ultimi azzurri che ci erano riuscitiSi è conclusa con la vittoria di Jhonatan Narvaez la quarta tappa del Giro d’Italia 2026. Leggi anche: Giulio Ciccone nuova maglia rosa del Giro d'Italia: "Un sogno che si realizza" Temi più discussi: Giro d’Italia: Giulio Ciccone conquista la Maglia rosa, Narvaez lo sprint; Ciccone in rosa: un sogno, un progetto, un’emozione; Il primo giorno in maglia rosa di Giulio Ciccone: Uno dei miei sogni più grandi; Giulio Ciccone indossa la maglia rosa al Giro d’Italia: gli ultimi azzurri che ci erano riusciti. Giulio #Ciccone si veste di rosa al #GirodItalia. Sette anni dopo aver indossato la maglia gialla al Tour de France. x.com Maglia rosa a Ciccone al Giro d'Italia: 'Un'ossessione che si avvera'Un sogno che si avvera per Giulio Ciccone: il ciclista abruzzese ha indossato per la prima volta la Maglia Rosa al Giro d'Italia. Al termine della quarta tappa, con arrivo a Cosenza, il portacolori de ... it.blastingnews.com Gioia Ciccone: rosa... per caso!Se non è la prima volta che si presenta al Giro d’Italia senza ambizioni dichiarate di classifica, nei suoi 31 anni che in dicembre scivoleranno in 32, poco ci manca. Eppure, per paradosso (ma forse n ... tuttosport.com