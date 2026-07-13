Gli anni ' 90 erano democratici Ora viviamo la dittatura dei social

Max Pezzali ha concluso ieri sera il suo tour più venduto dell’anno, con 683mila biglietti venduti. In passato, alcuni avevano dato per finita la carriera dell’artista. L’artista ha commentato di essere emozionato per la risposta del pubblico e dei colleghi che sono intervenuti. La performance ha segnato la fine di una serie di concerti di grande successo.

Max Pezzali, qualche anno fa la davano per finito: ieri sera ha chiuso il tour più venduto dell'anno: 683mila biglietti. «Più che altro mi emoziona la risposta dle pubblico e pure dei colleghi che sono venuti a trovarmi». D'accordo, ma perché? «Penso per due motivi. Il primo è ovviamente il potere della memoria. Il secondo è che noi abbiamo calibrato bene il ritmo sul palco». Il concerto si è aperto con la fase «FestivalMax» introdotta da Amadeus. «E lui era vestito con il completo giallo che aveva nel Festivalbar del 1995. La cosa incredibile è che è proprio lo stesso: ha la stessa taglia del 1995, ci entra alla perfezione». (sorride - ndr)... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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