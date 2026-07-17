Il caso di Mario Roggero scalda gli animi in Parlamento e anche in tv. Se ne parla a In Onda, su La7, e tra gli ospiti di Marianna Aprile e Luca Telese c'è anche Italo Bocchino. La giornalista e conduttrice fa notare al direttore editoriale del Secolo d'Italia che "se si lamenta degli effetti della legge quello che ha fatto la legge c'è un problema". "La legge sulla legittima difesa è una cosa, l'interpretazione della legge sulla legittima difesa è un'altra", risponde l'ex parlamentare. "Ah quindi è colpa dei giudici", replica polemicamente la Aprile, accendendo la miccia. "No, io non ho detto che è colpa dei giudici", si difende Bocchino. "Lei parla di sensibilità personale, di legge sbagliata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - In Onda, la Aprile lo interrompe e Bocchino la gela: "Vado via, c'ho una cena"

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