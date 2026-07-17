Caso Roggero lite tra Marianna Aprile e Italo Bocchino | Se non vi interessa quello che dico me ne vado a cena

A In Onda si parla del caso Roggero che divide gli ospiti in studio. Italo Bocchino interrotto da Massimo Giannini e Marianna Aprile, minaccia di andare via: "Vi sto facendo una cortesia a stare qua. Se mi interrompete, me ne vado che c'ho una cena". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Minetti, Gratteri a La7: “Se dico quello che penso, domani mi aprono un procedimento disciplinare”Il procuratore Gratteri ha dichiarato che non può commentare la grazia concessa a Nicole Minetti né la mancata convocazione di una massaggiatrice da...

“Vi dico quello che non sapete”. L’ex fidanzato di Francesca vuota il sacco: cosa si scopreNella casa del Grande Fratello Vip, un ex fidanzato di una concorrente ha rivelato dettagli inediti sulla loro relazione, affermando di voler...

Temi più discussi: Mario Roggero condannato per omicidio, Matteo Salvini provoca con l'idea candidatura: Stiamo valutando; Caso Roggero, Corrias: La difesa non è sempre legittima; Inseguì i rapinatori e li freddò in strada: ecco perché quella di Roggero non fu legittima difesa; Mario Roggero verso il carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social per salutare i sostenitori, ma in serata i legali lo convincono a non consegnarsi ancora.

Caso Roggero, Mattarella riceve il ministro Nordio che aveva avviato l'istruttoria per concedergli la grazia: La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, lo dice la Costituzione reddit

Perché nel 2005 si parla di #MarioRoggero Che cosa accadde? Dopo una lite con l'ex fidanzato di una delle sue figlie minacciò con una pistola il fidanzato e i suoi genitori Si parla di questo soggetto,che la destra difende questo soggetto fa schifo #Patteggiato x.com

Caso Roggero, lite tra Marianna Aprile e Italo Bocchino: Se non vi interessa quello che dico me ne vado a cenaLa condanna definitiva di Mario Roggero continua a produrre effetti collaterali televisivi e social. Nell'ultima puntata del talk show In Onda, con la conduzione di Marianna Aprile e Luca Telese, il c ... fanpage.it

Caso Roggero, ecco cosa successe durante la rapina finita nel sangue alla gioielleria di Grinzane CavourTre rapinatori assaltano la gioielleria di Mario Roggero. Due vengono uccisi dal gioielliere durante la fuga, il terzo riesce a scappare ma viene arrestato poche ore dopo ... tg.la7.it