D imenticate per un attimo la glass skin e la sua superficie perfettamente liscia: il trend dell’estate ha una texture diversa, più viva. Si chiama jelly skin (o, in coreano, taeng taeng ) e descrive una pelle così idratata da apparire elastica, quasi rimbalzante, come se sotto la superficie ci fosse davvero del gelatina. Integratori al collagene 2026. guarda le foto Da dove arriva questo trend?. Il concetto nasce in Corea del Sud, patria di trend come la glazed skin e la glass skin. Ma se questi puntavano soprattutto sulla luminosità della superficie, la jelly skin si concentra su qualcosa di più profondo: l’elasticità del tessuto cutaneo, la sua capacità di “tornare indietro” quando viene premuto delicatamente, un po’ come farebbe della gelatina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In Corea la chiamano "taeng taeng": una pelle soda, elastica, quasi gommosa al tatto. Ecco da dove arriva il trend e come provare a replicarlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A metà tra cleanser ed esfoliante delicato, ecco il nuovo trend di "struccaggio" da provare. E poi portare in vacanzaÈ stato lanciato un nuovo prodotto di skincare che combina le caratteristiche di un cleanser e di un esfoliante delicato.

Leggi anche: Crema anticellulite, le 6 migliori per una pelle più soda e compatta