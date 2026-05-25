Sei creme anticellulite sono state valutate per le loro proprietà. Tra queste, alcune contengono ingredienti come caffeina, olio di mandorle e estratti di piante, e sono state testate per migliorare l’aspetto della pelle. La maggior parte promette un’azione graduale, rendendo la pelle più soda e compatta nel tempo. Nessuna delle formulazioni promette di eliminare definitivamente la cellulite, ma molte evidenziano risultati visibili dopo alcune settimane di utilizzo.

Non risolve il problema, ma migliora gradualmente l'aspetto superficiale della buccia d'arancia, dando benefici in termini di compattezza e levigatura di tutto il corpo +++dropcap Una crema anticellulite non è qualcosa che si aggiunge alla routine di bodycare sperando in un miracolo: di magie, i cosmetici non ne sanno fare. Come un prodotto per le smagliature o uno esfoliante, quello che può fare per certo portare dei benefici progressivi, che in questo caso specifico si concretizzano in un miglioramento della qualità della pelle e, grazie a formulazioni mirate a stimolare il microcircolo e il drenaggio dei liquidi, in una riduzione dell'aspetto della buccia d'arancia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crema anticellulite, le 6 migliori per una pelle più soda e compatta

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