Nove comuni della provincia di Arezzo hanno ottenuto un finanziamento di oltre 2,7 milioni di euro per progetti di impiantistica sportiva. Complessivamente, a livello regionale, sono stati finanziati 32 interventi. La cifra è stata confermata da rappresentanti del partito di maggioranza, che hanno commentato la notizia come un risultato positivo per il territorio.

Arezzo, 17 luglio 2026 – Impiantistica sportiva, Casini e Boni (Pd ): "Oltre 2,7 milioni per nove progetti finanziati in provincia di Arezzo". "È una notizia positiva che ben nove comuni aretini risultino tra i trentadue finanziati a livello regionale. Sono risorse che arrivano dove servono, anche nei comuni più piccoli, dove un campo o una palestra sono molto più di una struttura sportiva. Sono luoghi di incontro e di comunità." È quanto dichiarano la consigliera regionale PD Roberta Casini e l'assessore regionale Filippo Boni, in merito al decreto con cui la Regione Toscana ha approvato la graduatoria dell'avviso 2026 per gli investimenti in impiantistica e spazi sportivi, con 10 milioni di euro complessivi per le annualità 2026 e 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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