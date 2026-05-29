Il Monzino ospita la delegazione Pnrr | 17 progetti finanziati per la ricerca cardiologica per oltre 5,7 milioni
Il Centro Cardiologico Monzino Irccs ha ricevuto una delegazione della Struttura di Missione del Pnrr durante l’evento “L’Italia del Pnrr”. Sono stati presentati 17 progetti di ricerca nel campo cardiologico, finanziati con oltre 5,7 milioni di euro. La visita ha avuto lo scopo di illustrare i risultati ottenuti e le attività in corso grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il Centro Cardiologico Monzino Irccs ha ospitato una visita istituzionale della Struttura di Missione del Pnrr nell’ambito dell’evento “L’Italia del Pnrr. Creare il modello, fare sistema, orientare il futuro”, organizzato a Milano il 27 e 28 maggio al Museo nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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