Variazione bilancio regionale Casini PD | Oltre 11 milioni di euro per i territori della provincia di Arezzo
La regione ha approvato una seconda variazione al bilancio 2026-2028, destinando oltre 11 milioni di euro ai territori della provincia di Arezzo. I fondi saranno utilizzati per finanziare interventi nei settori dei servizi sociosanitari, della rigenerazione urbana, della cultura, dei beni storici e della viabilità. La ripartizione di queste risorse si concentra su progetti specifici nelle aree locali, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e il miglioramento dei servizi pubblici. La decisione è stata comunicata da un rappresentante politico del partito di maggioranza.
Arezzo, 8 luglio 2026 – Variazione bilancio regionale, Casini (PD): "Oltre 1 1 milioni di euro per i territori della provincia di Arezzo". Con la seconda variazione al bilancio 2026-2028 investimenti per servizi sociosanitari, rigenerazione urbana, cultura, beni storici e viabilità. “La seconda variazione al bilancio 2026-2028 porta in provincia di Arezzo oltre 11 milioni di euro. Sono scelte concrete, che rispondono a bisogni reali delle nostre comunità”. Così la consigliera regionale del Partito Democratico Roberta Casini commenta gli interventi per il territorio aretino. L'intervento maggiore riguarda Cavriglia, con 6,8 milioni per la rigenerazione dell'antico Borgo di Castelnuovo d'Avane, ad affiancare i 20 milioni di fondi PNRR già ottenuti dal Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Arezzo.
11 milioni per i territori della provincia
Notizie e thread social correlati
La seconda variazione di bilancio. Dalle scuole allo sport: oltre 16 milioni di euroIl Comune ha approvato una seconda variazione di bilancio per il triennio 2026-2028, con un importo complessivo di oltre 25,5 milioni di euro.
Variazione di bilancio: 4 milioni e 700mila euro per gli investimentiIl consiglio comunale di Orbetello ha approvato il bilancio consuntivo per il 2025, autorizzando uno stanziamento di 4 milioni e 700 mila euro...