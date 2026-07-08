Variazione bilancio regionale Casini PD | Oltre 11 milioni di euro per i territori della provincia di Arezzo

Notizia in breve

La regione ha approvato una seconda variazione al bilancio 2026-2028, destinando oltre 11 milioni di euro ai territori della provincia di Arezzo. I fondi saranno utilizzati per finanziare interventi nei settori dei servizi sociosanitari, della rigenerazione urbana, della cultura, dei beni storici e della viabilità. La ripartizione di queste risorse si concentra su progetti specifici nelle aree locali, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e il miglioramento dei servizi pubblici. La decisione è stata comunicata da un rappresentante politico del partito di maggioranza.