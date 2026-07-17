Un medico di base di Tolentino ha preso parola per commentare le accuse rivolte ai colleghi dello Studio Medico Ippocrate. Ha definito le accuse inaccettabili e ha sottolineato l’impegno e la dedizione dei medici coinvolti. Il rappresentante ha anche invitato le autorità a intervenire e a fare chiarezza sulla situazione, che riguarda alcuni ex assistiti del dottore Franco Cencetti. La questione è ancora aperta e al centro dell’attenzione locale.

Tolentino, 17 luglio 2026 - “A nome di tutti i medici di base di Tolentino e in particolare dei colleghi dello Studio Medico Ippocrate, mi preme chiarire alcuni aspetti della triste e complicata situazione che si è venuta a creare con gli ex assistiti del dottor Franco Cencet ti ”. Il dottor Andrea Mosca, coordinatore dell’equipe territoriale, lancia un appello all’Ast affinché affronti la questione tolentinate, che da mesi (già prima del dottore finito in arresto) sta soffrendo la carenza di medici. “Da quando il dottor Cencetti ha smesso di operare, i quattro colleghi dello Studio Ippocrate si sono da subito accollati, come da regole contrattuali vigenti, tutte le incombenze riguardanti la ricettazione ordinaria e straordinaria, le certificazioni varie, le visite ambulatoriali e quelle domiciliari – prosegue Mosca -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Impegno e dedizione dei medici. Accuse inaccettabili. L'Ast affronti il caso Tolentino”

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