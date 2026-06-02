Ordine dei medici | Un impegno da rinnovare

L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia ha dichiarato che l’impegno nel settore sanitario deve essere rinnovato. In occasione del 2 giugno, l’ente ha sottolineato la necessità di rafforzare le attività e le risorse dedicate ai professionisti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a programmi o iniziative specifiche. La comunicazione si concentra sulla volontà di proseguire nel migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Nel celebrare il 2 giugno l’ Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Grosseto rivolge il proprio pensiero a una delle pagine più alte della storia nazionale: il giorno in cui il popolo italiano scelse la democrazia, la partecipazione e la responsabilità condivisa come fondamento del proprio futuro. Il 2 giugno 1946 fu il giorno del referendum istituzionale e dell’elezione dell’Assemblea costituente, chiamata a scrivere la Costituzione della Repubblica. "Una data – dice Paola Pasqualini, presidente dell’Ordine – che segna anche il simbolo di una conquista che ha cambiato per sempre il volto dell’Italia: il pieno ingresso delle donne nella vita pubblica e politica della nazione, con l’esercizio del diritto di voto riconosciuto l’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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