Da Zinzi accuse inaccettabili su foto vecchie | Pizza ricostruisce
Un esponente politico ha commentato le recenti dichiarazioni di un altro politico riguardo a vecchie fotografie. La persona coinvolta ha affermato di non aver mai sfruttato le vicende giudiziarie per influenzare la campagna elettorale, definendo le accuse di Zinzi come inaccettabili. La discussione si è concentrata su un episodio che risale a tempi passati, con le parti che hanno espresso posizioni contrapposte sulla natura delle accuse e sulla loro rilevanza politica.
Tempo di lettura: 4 minuti « Non ho mai utilizzato le questioni giudiziarie per strumentalizzare la campagna elettorale, ma le accuse di Zinzi sono irricevibili. A lui rispondo, nel merito, dimostrando ancora una volta che sul piano della legalità noi siamo inattaccabili. A differenza, invece, dei suoi alleati». Così il candidato a sindaco di Avellino del centrosinistra Nello Pizza. Un’affermazione chiara e decisa, quella dell’avvocato penalista Pizza, a seguito dell’articolo pubblicato in data odierna dalla testata “Il Giornale”.( leggi anche qui) “Nel testo del quotidiano vengono gettate ombre sulla coalizione a sostegno del candidato alla fascia tricolore del campo largo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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