Da Zinzi accuse inaccettabili su foto vecchie | Pizza ricostruisce

Un esponente politico ha commentato le recenti dichiarazioni di un altro politico riguardo a vecchie fotografie. La persona coinvolta ha affermato di non aver mai sfruttato le vicende giudiziarie per influenzare la campagna elettorale, definendo le accuse di Zinzi come inaccettabili. La discussione si è concentrata su un episodio che risale a tempi passati, con le parti che hanno espresso posizioni contrapposte sulla natura delle accuse e sulla loro rilevanza politica.

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