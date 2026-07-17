Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | Fase 1 Scelta provincia Aggiornato con Sicilia posto Montessori Friuli Venezia Giulia AM12

Notizia in breve

Per l'anno scolastico 202627, sono previsti 46.642 posti per le immissioni in ruolo dei docenti. La prima fase riguarda la scelta della provincia, con aggiornamenti che riguardano la Sicilia, con un posto Montessori, e il Friuli Venezia Giulia, con il posizione AM12. La scadenza per l'assegnazione dei posti è fissata al 21 agosto. Se necessario, si procederà con una mini call veloce per completare le assegnazioni.