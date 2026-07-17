Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | Fase 1 Scelta provincia Aggiornato con Sicilia posto Montessori Friuli Venezia Giulia AM12
Per l'anno scolastico 202627, sono previsti 46.642 posti per le immissioni in ruolo dei docenti. La prima fase riguarda la scelta della provincia, con aggiornamenti che riguardano la Sicilia, con un posto Montessori, e il Friuli Venezia Giulia, con il posizione AM12. La scadenza per l'assegnazione dei posti è fissata al 21 agosto. Se necessario, si procederà con una mini call veloce per completare le assegnazioni.
Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: 46.642 posti da attribuire entro il 21 agosto, se si renderà necessario ricorrere alla mini call veloce. Prima fase entro il 30 luglio con lo scorrimento di GaE e concorsi. Il Ministero ha avviato la procedura, ecco i turni aperti. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627: Fase 1 Scelta provincia Aggiornato con Sicilia posto Montessori, Friuli Venezia Giulia AM12. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Venezia.
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: Fase 1 scelta della provincia. Errori da evitare
Notizie e thread social correlati
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia [AGGIORNATO con Sicilia]Le procedure per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2026/27 sono state avviate, con i turni aperti su Istanze online per la...
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia [AGGIORNATO con Puglia e Sicilia]Sono state aperte le prime fasi di immissione in ruolo per i docenti dell’anno scolastico 2026/27.
Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, 46.642 posti. Suddivisione per regione e classe di concorso [rettifica Liguria e Calabria]; Immissioni in ruolo 2026/2027: autorizzate 46.642 assunzioni, ripartizione dei posti per regione. Scarica il Decreto ufficiale; Immissioni in ruolo docenti 2026/27, avvisi USR su avvio Fase 1 per la scelta della provincia; Pubblicato il Decreto per le immissioni in ruolo dei Docenti 2026/2027. 46.642 i posti disponibili (579 in Basilicata).
Immissioni in ruolo docenti 2026/27. https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2026/07/Allegato-B_26-27-signed.pdf facebook
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: procedure al viaEntrano nella fase operativa le immissioni in ruolo dei docenti 2026/27. Dopo la definizione del contingente nazionale, gli Uffici ... dailyexpress.it
Decreto immissioni in ruolo Docenti 2026 2027 pubblicato: 46.642 posti disponibiliIl Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha pubblicato il Decreto Ministeriale che autorizza le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2026 – 2027. Il contingente ... ticonsiglio.com