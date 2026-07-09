Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia AGGIORNATO con Puglia e Sicilia

Da orizzontescuola.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono state aperte le prime fasi di immissione in ruolo per i docenti dell’anno scolastico 202627. Le procedure su Istanze online riguardano la scelta delle province, con aggiornamenti che includono le regioni di Puglia e Sicilia. Mentre si attende ancora il decreto ministeriale che definirà i posti disponibili, il Ministero ha richiesto di coprire il 100% delle cattedre vacanti. Gli Uffici scolastici stanno quindi avviando le procedure di assegnazione.

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Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF (il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti) gli Uffici Scolastici sono autorizzati ad avviare le procedure. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. PUGLIA: avviso fase 1 dal 09072026 sino alle ore 23,59 del 13072026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti, come funzioneranno: tutto su fasi, scadenze e modalità di nomina

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