' Illumina' Genova | inaugurato uno spazio  dove sport musica e comunità fanno squadra

È stato inaugurato un nuovo spazio nel quartiere di Marassi, a Genova, presso i Giardini Giovanni Lamboglia. L’area comprende aree dedicate a sport come skate, basket, pallavolo e calisthenics, oltre a spazi per musica, arte e socializzazione. L’iniziativa mira a offrire un punto di aggregazione per la comunità locale, promuovendo attività sportive e culturali in un ambiente pubblico. L’apertura ha coinvolto cittadini e rappresentanti del territorio.

(LaPresse) Skate, basket, pallavolo e calisthenics. E poi ancora musica, arte e sorrisi. Ai Giardini Giovanni Lamboglia, nel cuore di Marassi a Genova, è stato inaugurato un nuovo Illumina. Uno skatepark, un campo polivalente per basket e pallavolo e un’area dedicata al calisthenics restituiscono al quartiere un luogo aperto, gratuito e accessibile dove sport, socialità e creatività si incontrano. Uno spazio urbano pensato per essere vissuto ogni giorno da ragazze, ragazzi e famiglie. L’ inaugurazione ha ospitato anche Illumina Genova City Beats, il progetto realizzato con Warner Music Italy che ha trasformato i suoni della città in una colonna sonora originale, e ha visto l’esibizione live dei Les Votives, la band milanese milanese arrivata alla finale di X Factor 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Illumina Genova: uno spazio dove sport, musica e comunità fanno squadra

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