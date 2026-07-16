Genova inaugura lo Spazio Illumina a Marassi il playground che unisce sport inclusione e comunità

Da quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Genova è stato inaugurato uno spazio pubblico nel quartiere di Marassi, un playground gratuito chiamato Spazio Illumina. Si trova ai Giardini Giovanni Lamboglia e fa parte del progetto nazionale Sport Illumina, finanziato dal Ministero dello Sport e dei Giovani. Il progetto è stato ideato da Sport e Salute per riqualificare gli spazi pubblici attraverso attività sportive, favorendo l'inclusione e la comunità. L'apertura mira a offrire un luogo di aggregazione e sport per tutti.

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Ai Giardini Giovanni Lamboglia apre il nuovo Spazio Illumina, il playground gratuito realizzato nell’ambito del progetto nazionale Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. Skatepark, basket, volley e calisthenics diventano il cuore di un luogo dedicato a giovani e famiglie. Le interviste alla sindaca Silvia Salis, all’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, al Capo del Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi, all’ex azzurro Jack Galanda e all’atleta paralimpico Alessandro Ossola raccontano obiettivi e valore dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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