A Genova è stato inaugurato uno spazio pubblico nel quartiere di Marassi, un playground gratuito chiamato Spazio Illumina. Si trova ai Giardini Giovanni Lamboglia e fa parte del progetto nazionale Sport Illumina, finanziato dal Ministero dello Sport e dei Giovani. Il progetto è stato ideato da Sport e Salute per riqualificare gli spazi pubblici attraverso attività sportive, favorendo l'inclusione e la comunità. L'apertura mira a offrire un luogo di aggregazione e sport per tutti.

Ai Giardini Giovanni Lamboglia apre il nuovo Spazio Illumina, il playground gratuito realizzato nell’ambito del progetto nazionale Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. Skatepark, basket, volley e calisthenics diventano il cuore di un luogo dedicato a giovani e famiglie. Le interviste alla sindaca Silvia Salis, all’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, al Capo del Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi, all’ex azzurro Jack Galanda e all’atleta paralimpico Alessandro Ossola raccontano obiettivi e valore dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Genova inaugura lo Spazio Illumina, a Marassi il playground che unisce sport, inclusione e comunità

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