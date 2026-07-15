A Marassi, nel cuore di Genova, è stato inaugurato oggi un nuovo spazio chiamato Illumina. Il sito, ai Giardini Giovanni Lamboglia, ospita attività sportive come skate, basket, pallavolo e calisthenics. Oltre allo sport, ci sono musica, arte e momenti di socializzazione. La struttura si rivolge alla comunità locale, offrendo un luogo dedicato a sport e cultura. L'apertura è stata segnata da un evento pubblico con partecipazione di cittadini e rappresentanti delle associazioni.

Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - Skate, basket, pallavolo e calisthenics. E poi ancora musica, arte e sorrisi. Ai Giardini Giovanni Lamboglia, nel cuore di Marassi a Genova, è stato inaugurato oggi un nuovo Illumina. Uno skatepark, un campo polivalente per basket e pallavolo e un'area dedicata al calisthenics restituiscono al quartiere un luogo aperto, gratuito e accessibile dove sport, socialità e creatività si incontrano. Uno spazio urbano pensato per essere vissuto ogni giorno da ragazze, ragazzi e famiglie. L'intervento rientra nel progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - 'Illumina' Genova, inaugurato a Marassi uno spazio dove sport, musica e comunità fanno squadra

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