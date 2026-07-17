Un video mostra un cucciolo abbandonato in strada tra i rifiuti, ripreso da telecamere di sorveglianza. Le immagini sono diventate virali, evidenziando il gesto di crudeltà. L'episodio ha suscitato reazioni di condanna pubblica. Nessuna persona è stata ancora identificata o denunciata. Le autorità stanno analizzando le registrazioni per avviare eventuali indagini. La clip rimane visibile sui social, alimentando la discussione sul maltrattamento degli animali.

Un gesto di crudeltà ripreso dalle telecamere e diventato in poche ore un simbolo della lotta contro l' abbandono degli animali. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha pubblicato sui social il video che documenta quanto accaduto a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove un uomo è stato ripreso mentre abbandonava un cucciolo di cane dopo aver scaricato alcuni rifiuti pericolosi. Grazie alle immagini raccolte dai Carabinieri Forestali, il responsabile è stato identificato e denunciato, mentre il cane è stato salvato e affidato alle cure dei veterinari. Il video diffuso da Piantedosi. A condividere il filmato è stato lo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha ricostruito quanto accaduto attraverso un messaggio pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il video choc contro l'abbandono degli animali: un cucciolo lasciato in strada insieme ai rifiuti

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