Un uomo di 52 anni di Bacoli è stato denunciato dai carabinieri forestali di Pozzuoli per aver abbandonato un cucciolo tra i rifiuti. Le forze dell’ordine hanno individuato e sequestrato le immagini che mostrano il momento dell’abbandono. L’uomo è accusato di aver commesso due reati: maltrattamento di animali e abbandono di rifiuti. La vicenda è stata raccolta attraverso le immagini che hanno portato all’identificazione del responsabile.

Due reati in un colpo solo ed entrambi particolarmente odiosi. Li ha commessi un cinquantaduenne di Bacoli, titolare di una impresa edile, ma è stato smascherato dal nucleo carabinieri forestali di Pozzuoli. Le telecamere, installate per arginare il fenomeno degli sversamenti illeciti che sta interessando l’area di Giugliano hanno ripreso un veicolo che accostava in un’area periferica, già nota per essere un sito di sversamenti illeciti. Il conducente, convinto di agire indisturbato, è sceso dall’auto per disfarsi di alcuni materiali che, dai successivi accertamenti, si è capito essere rifiuti pericolosi. Nello stesso frangente l’uomo ha prelevato dal bagagliaio della vettura e scaricato a terra un cane di pochi mesi, lasciandolo spaesato sul ciglio della strada, per poi rimettersi rapidamente alla guida e darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

© Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it - Giugliano, le immagini dell'abbandono del cucciolo assieme ai rifiuti

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