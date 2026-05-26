Torna #iononabbandono, con veterinari e Ats impegnati in attività di informazione e sensibilizzazione. L’obiettivo è promuovere un cambiamento di approccio, passando dal concetto di possesso a quello di convivenza consapevole con cani e gatti. L’iniziativa punta a ridurre gli abbandoni attraverso campagne di educazione e attività di supporto alla tutela degli animali domestici. Non sono stati indicati dettagli su eventi o date specifiche.

L’INIZIATIVA. Informazione e sensibilizzazione per passare dal concetto di «possesso» a quello di «convivenza consapevole» con cani e gatti. Passare dal concetto di «possesso» dell’animale domestico a quello di «convivenza responsabile» con il proprio cane o gatto. La sfida culturale che #Ionontiabbandono punta a vincere è questa. La campagna di sensibilizzazione dell’Ordine dei medici veterinari e di Ats Bergamo è pronta a ripartire con una nuova edizione. Più estesa, nello spazio e nel tempo, per prevenire l’abbandono degli animali portando in tutta la Bergamasca una cultura dell’adozione consapevole. Non solo, quindi, affissioni di manifesti in città, ma da quest’anno anche nei Comuni della provincia - come Treviglio, Seriate e Nembro -, con l’obiettivo di arrivare nelle valli e sui laghi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Torna #iononabbandono: veterinari e Ats in campo contro l’abbandono degli animali

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