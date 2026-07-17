Il viaggio di chef Ciotti | Così spiego i ravioli agli amici americani

Uno chef stellato ha partecipato a un evento dedicato all’agroalimentare, dove ha spiegato come preparare i ravioli a un pubblico di amici americani. L’intervento si è svolto durante una mattinata dedicata a promuovere il settore agroalimentare, con un focus sulle tecniche di cucina tradizionale italiana e l’interazione tra chef e pubblico. L’evento ha visto la presenza di diverse figure del settore, con momenti di confronto e dimostrazioni pratiche.

A salire sul palco di Agrofutura, ieri mattina, anche Stefano Stefano Ciotti, chef Stella Michelin con il ristorante Nostrano di Pesaro, che ha raccontato la sua esperienza diretta ma anche la sua storia: "Io rappresento una categoria particolare, quella del cuoco, che è di fatto l’anello finale di tutta la filiera agroalimentare – ha detto Ciotti intervistato da Paolo Rosato, caposervizio del Carlino di Pesaro -. Ci terrei a spiegare che cosa succede dentro un ristorante stellato, perché alcune volte ci sono dei concetti un po’ distorti. Io faccio questo lavoro dal 1988, perseguendo una grande passione che è quella di creare piatti sempre nuovi partendo da prodotti d’eccellenza e sviluppando il concetto di fine dining (cioè un’esperienza culinaria di alto livello, ndr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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