Dai ravioli al pan fritto Così Vezzano celebra i suoi prodotti ’DeCo’
A Vezzano si sono svolti due giorni dedicati ai prodotti con denominazione comunale, tra cui ravioli e pan fritto. L'evento, organizzato da diverse associazioni e istituzioni locali, si è svolto sabato e domenica. La manifestazione ha coinvolto i ristoratori e i produttori del territorio, che hanno presentato i propri piatti tradizionali. La iniziativa ha visto la partecipazione di enti e associazioni di categoria della zona.
I piatti con denominazione protagonisti di una due giorni, sabato e domenica, a Vezzano organizzata dalla Pro Loco, dal Comune di Vezzano, dalla Confartigianato, dalla Confcommercio e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia e Savona. Ma non solo, la festa ’De.co’ sarà teatro, scoperta del territorio e storia. Si parte sabato alle 16 in piazza del Popolo con l’apertura della manifestazione e degli stand gastronomici dove si potranno trovare i cibi tipici, dai ravioli al pan fritto. Alle 17,30 nella Chiesa dei Santi Sebastiano e Maria Assunta si terrà ’La terra degli ulivi’ di e con Pino Petruzzelli, uno spettacolo dedicato a chi coltiva ulivi e produce olio in Liguria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Prepariamo i ravioli dolci fritti
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