Dai ravioli al pan fritto Così Vezzano celebra i suoi prodotti ’DeCo’

Notizia in breve

A Vezzano si sono svolti due giorni dedicati ai prodotti con denominazione comunale, tra cui ravioli e pan fritto. L'evento, organizzato da diverse associazioni e istituzioni locali, si è svolto sabato e domenica. La manifestazione ha coinvolto i ristoratori e i produttori del territorio, che hanno presentato i propri piatti tradizionali. La iniziativa ha visto la partecipazione di enti e associazioni di categoria della zona.