Un giovane chef piemontese ha vinto un concorso internazionale con un piatto di ravioli preparati con 40 tuorli, superando concorrenti di Francia e Norvegia. La tecnica consiste nell’utilizzo di un’ampia quantità di tuorli per ottenere una pasta molto ricca e cremosa. I giudici hanno premiato la creatività e la consistenza del ripieno, valutando l’uso innovativo degli ingredienti e la perfezione nella lavorazione della pasta. La vittoria rappresenta un risultato storico per la cucina italiana.

? Domande chiave Come ha fatto un ventitreenne a battere Francia e Norvegia?. Cosa rende la tecnica dei 40 tuorli così innovativa per i giudici?. Quali ingredienti piemontesi hanno permesso di conquistare il podio mondiale?. Come utilizzerà la Regione questo successo per promuovere il territorio?.? In Breve Chef Giuseppe De Vincenzo ha accompagnato Serale nella finale a Newport in Galles.. Il menù ha unito tradizioni del Nord Piemonte con sapori della Puglia.. Serale ha collaborato con Luca Ferrero a Dubai dal 6 all'8 febbraio.. L'assessore Paolo Bongioanni pianifica nuove strategie regionali per la cucina piemontese.. Il ventitreenne piemontese Andrea Serale ha conquistato la medaglia d’oro al Global Chefs Challenge 2026 Senior a Newport, in Galles, superando le migliori nazioni del mondo grazie alla tecnica dei ravioli ai 40 tuorli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chef piemontese trionfa al mondo: l’oro è dei ravioli ai 40 tuorli

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