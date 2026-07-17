Il vero bomber sono io | Haaland in vacanza a Taormina dopo i Mondiali l’accoglienza del sindaco De Luca è epica

Dopo i Mondiali, un noto calciatore è stato avvistato in vacanza a Taormina, dove è stato accolto con grande entusiasmo dal sindaco locale. L’incontro si è svolto nella Villa Comunale, attirando l’attenzione di media e tifosi. Il giocatore ha dichiarato di essere il vero bomber, suscitando attenzione tra i presenti. L’evento ha suscitato un interesse particolare nel mondo dello sport e della moda, con numerosi scatti e commenti sui social.

Gli occhi del mondo del calcio e della moda si sono posati sulla suggestiva Villa Comunale di Taormina per un incontro tanto inaspettato quanto divertente. Protagonisti della scena Erling Haaland, l’attaccante norvegese del Manchester City, e Cateno De Luca, il sindaco della perla siciliana, in un faccia a faccia che ha rapidamente conquistato i social network. Martedì 14 luglio, mentre Haaland trascorreva alcuni giorni di vacanza in Sicilia come ospite degli eventi Dolce&Gabbana, il primo cittadino di Taormina ha colto l’occasione per incontrare una delle stelle più brillanti del calcio mondiale. Un momento che De Luca non si è lasciato sfuggire, trasformandolo in un siparietto che ha fatto sorridere migliaia di follower. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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