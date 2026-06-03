Auto contro giovani a Taormina il sindaco De Luca | La violenza non può diventare volto della movida

Un incidente tra un’auto e alcuni giovani si è verificato nella notte a Taormina. Il sindaco ha commentato l’accaduto, affermando che la violenza non deve rappresentare la movida. Le immagini dell’incidente sono state diffuse e hanno suscitato preoccupazione tra la comunità. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulle dinamiche dell’accaduto. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni delle persone coinvolte è stata ancora comunicata.

"Le immagini di quanto accaduto nella notte a Taormina sono inquietanti e non possono lasciare indifferenti. Come sindaco e come genitore provo sconcerto per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Chi ha compiuto quel gesto deve essere individuato e perseguito con la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Auto su giovani davanti discoteca a Taormina, sindaco: È tentato omicidio

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