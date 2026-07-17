Il Tribunale ha condannato il Comune per aver avviato trattative senza coinvolgere la Cgil. La decisione si basa sul fatto che l’amministrazione ha tentato di partecipare alla contrattazione integrativa, che si svolge secondo le regole del contratto collettivo nazionale, senza aver ottenuto il consenso del sindacato. La corte ha evidenziato che questa condotta contravviene alla logica del sistema contrattuale.

"La pretesa di partecipare alla successiva contrattazione integrativa, che ha una funzione attuativa e derivata rispetto al Ccnl e si svolge nei limiti da questo stabiliti, in capo all’organizzazione sindacale che non ha condiviso l’accordo nazionale, si pone in contraddizione con la logica del sistema". Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Milano, con una decisione che mette nero su bianco un principio: chi non firma a livello nazionale, in sostanza, non può neanche partecipare alla contrattazione locale. E apre uno scenario inedito a Palazzo Marino, perché le trattative sul contratto integrativo dovranno andare avanti senza la Cgil, che nel pubblico impiego è tra i sindacati più rappresentantivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Tribunale condanna il Comune: "Trattative, ma senza la Cgil"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cambio di gestione al circolo ippico. Cgil: "Senza lavoro e senza casa l’unico dipendente. Il Comune rompa il silenzio"Al circolo ippico di San Romualdo, è stato nominato un nuovo gestore dopo una procedura pubblica di assegnazione.

Leggi anche: Aggressione in via Verdi: "Il Pd condanna la violenza senza se e senza ma"

Temi più discussi: Mare Group: OPA Eles, il Tribunale di Perugia revoca il provvedimento cautelare e condanna Ebidco alle spese; Il Tribunale condanna il Comune: Trattative, ma senza la Cgil; Morte di Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni; La sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi a Genova.

Emessa la sentenza di primo grado sul crollo del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova condanna l'ex ad di Aspi Castellucci a 12 anni #trasporto #merce #strada x.com

Il Tribunale condanna il Comune: Trattative, ma senza la CgilAccolto il ricorso della Cisl per condotta antisindacale dopo lo scontro Chi non firma il Ccnl nazionale non può partecipare alla contrattazione locale. ilgiorno.it

Condotta antisindacale sul contratto integrativo: il Tribunale di Milano condanna il ComuneAccolto il ricorso della Cisl: Palazzo Marino non poteva estendere l'accordo integrativo alla Cgil perché non ha firmato il contratto nazionale ... milanotoday.it