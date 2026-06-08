Aggressione in via Verdi | Il Pd condanna la violenza senza se e senza ma

Un uomo è stato aggredito in via Verdi, vicino alla Pilotta. La violenza si è protratta anche in via Verdi, secondo quanto riferito. Il Partito Democratico condanna l’accaduto senza riserve, affermando che la violenza deve essere fermamente respinta. La nota di un rappresentante locale del partito sottolinea la condanna netta dell’episodio. Nessun dettaglio sulle circostanze o sui responsabili è stato fornito.

"L’aggressione avvenuta nei pressi della Pilotta e proseguita in via Verdi - si legge in una nota di Vincenzo Guida, vicesegretario cittadino del Pd di Parma - merita una condanna radicale senza se e senza ma. Parma non può accettare che il conflitto tra diverse opinioni sfoci in una aggressione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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