Cambio di gestione al circolo ippico Cgil | Senza lavoro e senza casa l’unico dipendente Il Comune rompa il silenzio

Al circolo ippico di San Romualdo, è stato nominato un nuovo gestore dopo una procedura pubblica di assegnazione. La concessione, valida per cinque anni, è stata ufficialmente affidata a un nuovo soggetto. Attualmente, l’unico dipendente del maneggio si trova senza lavoro e senza una casa. La Cgil chiede che il Comune intervenga per chiarire la situazione.

A San Romualdo, il maneggio cittadino ha un nuovo gestore. La procedura pubblica per l’assegnazione ha fatto il suo corso e la concessione quinquennale è stata assegnata. Ma non sarebbe tutto in ordine, o questo è quanto sostiene la Slc Cgil di Ravenna. “L’unico lavoratore rimasto in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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