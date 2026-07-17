il treno per bologna ha il record di ritardi

Il treno diretto a Bologna ha registrato il record di ritardi tra i convogli della linea. La riunione tra enti locali e gestori ferroviari si è concentrata proprio sui problemi di puntualità e sulle cause dei frequenti ritardi. Durante l'incontro sono state discusse possibili soluzioni per migliorare l'affidabilità del servizio, senza tuttavia essere state adottate decisioni definitive. La questione dei ritardi rimane al centro delle discussioni in vista di interventi futuri.

All’indomani della riunione del tavolo di coordinamento degli enti locali e delle aziende sulla linea ferroviaria Vignola-Bologna, che si è tenuto il 13 luglio scorso, l’associazione di utenti "In prima classe per Bologna – Vignola" fa il punto della situazione e "boccia", di fatto, almeno gli ultimi mesi del servizio, che sta registrando peggioramenti rispetto al passato in termini di puntualità dei treni. "La linea Vignola-Bologna – spiega il presidente dell’associazione, Maurizio Quartieri - è il fanalino di coda, circa la puntualità dei treni, di tutta la rete regionale. La valutazione è emersa analizzando la puntualità dei treni della linea sulla base dei dati presentati dalle aziende in occasione dell’incontro del 13 luglio scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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