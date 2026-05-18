Persona investita da un treno | ritardi e cancellazioni

Lunedì 18 maggio 2026, alle ore 17:50, sulla linea ferroviaria che collega Milano a Genova è stata sospesa la circolazione ad Arquata Scrivia a causa di un incidente. Un treno ha investito una persona, portando alla chiusura temporanea dei binari per consentire gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. La sospensione ha causato ritardi e cancellazioni su entrambe le linee, anche sulla tratta Torino-Genova, creando disagi ai passeggeri in transito. La circolazione è rimasta interrotta fino all’intervento delle autorità.

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