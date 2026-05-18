Persona investita da un treno | ritardi e cancellazioni
Lunedì 18 maggio 2026, alle ore 17:50, sulla linea ferroviaria che collega Milano a Genova è stata sospesa la circolazione ad Arquata Scrivia a causa di un incidente. Un treno ha investito una persona, portando alla chiusura temporanea dei binari per consentire gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. La sospensione ha causato ritardi e cancellazioni su entrambe le linee, anche sulla tratta Torino-Genova, creando disagi ai passeggeri in transito. La circolazione è rimasta interrotta fino all’intervento delle autorità.
Ancora problemi sulle linee ferroviarie Milano-Genova e Torino-Genova: la circolazione è stata sospesa ad Arquata Scrivia alle ore 17:50 di lunedì 18 maggio 2026 per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria dopo l'investimento di una persona da parte di un treno. I treni Intercity possono subire. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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