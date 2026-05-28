Treno fermo sull'Alta velocità Bologna Milano | ritardi di oltre 100 minuti per Frecciarossa e Italo

Notizia in breve

Un treno fermo sulla linea ad alta velocità tra Bologna e Milano ha causato ritardi superiori ai 100 minuti per i servizi Frecciarossa e Italo. L’incidente si è verificato vicino a Campegine, dove un convoglio ha subito un guasto tecnico. Di conseguenza, i treni sono stati deviati su percorsi alternativi, aumentando i tempi di viaggio di oltre un’ora. La circolazione sulla tratta prosegue con difficoltà e congestioni.