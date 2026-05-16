Forum Verso Sud con la Zes unica attivati nel Mezzogiorno 20,1 miliardi di euro di investimenti

Il forum “Verso Sud” ha annunciato che sono stati attivati investimenti per un totale di 20,1 miliardi di euro nel Mezzogiorno, grazie alla creazione della Zona economica speciale Unica (Zes). Questa misura mira a favorire lo sviluppo economico e attrarre capitali nella regione, con l’obiettivo di semplificare le procedure e incentivare progetti di investimento. La Zes unica coinvolge diverse aree del Sud Italia e rappresenta un intervento diretto sulla logistica e sulle attività produttive.

La Zona economica speciale Unica rafforza il proprio ruolo come leva strategica per gli investimenti nel Sud Italia. Lo confermano i dati illustrati in occasione del forum ‘Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo’, organizzato da Teha Group (The European House – Ambrosetti) in corso a Sorrento. Tra il 2025 e il 2026 sono 20,1 i miliardi di euro di investimenti attivati, di cui 7,7 miliardi legati alle autorizzazioni uniche e 12,4 miliardi derivanti dal credito d’imposta. A questi si aggiungono ulteriori effetti indiretti e indotti sull’economia, che hanno generato complessivamente 55,1 miliardi di euro, con un moltiplicatore pari a 2,7. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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L'impatto della ZES Unica in Italia: i dati di Verso Sud 2026

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