Zes Unica intesa Governo-Bei | più credito e investimenti Sbarra | Passo importante per la crescita del Sud

Il Governo e la Banca europea per gli investimenti hanno firmato un accordo sulla creazione della Zes Unica, volta ad aumentare i finanziamenti e gli investimenti nel Sud Italia. L’intesa mira a sostenere le imprese e le amministrazioni locali, offrendo più strumenti per l’accesso al credito. La firma è stata commentata come un passo deciso per favorire lo sviluppo economico della regione.

Rafforzare gli investimenti e facilitare l’accesso al credito per imprese e amministrazioni del Mezzogiorno. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto a Napoli tra il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), dedicato al sostegno della ZES Unica Mezzogiorno. La firma è avvenuta questa mattina a Palazzo Partanna alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, e della vicepresidente della BEI, Gelsomina Vigliotti. Credito e sostegno agli investimenti. L’accordo punta a favorire, in collaborazione con il sistema bancario, l’accesso al credito e ad altri strumenti finanziari per operatori pubblici e privati interessati a investire nelle aree della ZES Unica del Mezzogiorno.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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