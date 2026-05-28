Il fondatore di Amazon ha criticato le tasse applicate ai miliardari, mentre il sindaco di New York ha risposto multando l’azienda per 9 milioni di dollari. La disputa tra i due si è concentrata sulla questione fiscale, con il primo che ha espresso disappunto e il secondo che ha adottato un provvedimento economico nei confronti di Amazon. La vicenda si è svolta attraverso dichiarazioni pubbliche e l’atto di multa.

Botta e risposta tra il fondatore di Amazon e il sindaco di New York Zohran Mamdani. In un’intervista a CNBC, infatti, l’imprenditore ha attaccato il primo cittadino della Grande Mela per la “pied-à-terre tax”, una sovrattassa annuale sulle proprietà di lusso oltre i 5 milioni di dollari non utilizzate come residenza principale. Secondo i calcoli dell’amministrazione newyorkese, la tassa dovrebbe generare introiti che si aggirano sui 500 milioni di dollari. “Quando non sai come risolvere un problema, crei un capro espiatorio. Ma non risolvi il problema. L’unica cosa che risolve i problemi? La competenza” ha dichiarato Bezos secondo cui è “inutile alzare le tasse ai ricchi, molto meglio abbassarle ai poveri”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Bezos si lamenta delle tasse ai miliardari, il sindaco di New York Mamdani risponde multando Amazon per 9 milioni di dollari

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