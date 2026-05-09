Il sindaco di Ferrara ha commentato l'incidente che ha coinvolto l'assessora Francesca Savini, annunciando anche le sue dimissioni. L'incidente è avvenuto in città e ha coinvolto l’assessora, che ha deciso di lasciare il suo incarico. Il sindaco ha rilasciato una nota ufficiale in cui si limita a riferire i fatti e le decisioni prese senza approfondimenti o valutazioni ulteriori.

Lunedì 4 maggio Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, e l’assessora al Pnrr, anagrafe, stato civile e servizi demografici Francesca Savini sono rimasti coinvolti in un incidente. L’auto era guidata da Savini, che ha perso il controllo del mezzo fino allo schianto contro un albero. L’auto, infine, si è ribaltata finendo in un campo. L’assessora è risultata positiva all’alcoltest con un tasso che superava 1,5 grammi per litro. Il 9 maggio Savini ha annunciato le sue dimissioni. Fabbri, in una nota pubblicata sui social, ha specificato che gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso. Incidente per Alan Fabbri e l’assessora Francesca Savini...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alan Fabbri sindaco di Ferrara commenta l'incidente e le dimissioni dell'assessora Francesca Savini, la nota

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Ferrara, si dimette l’assessora Francesca Savini dopo l’incidente con il sindaco Fabbri: positiva all’alcol testL’incidente nel Mantovano e il caso politico esploso giorni dopo È arrivata la decisione che ha scosso il Comune di Ferrara: Francesca Savini ha...

“Assessora con il triplo dell’alcol consentito”: incidente con Alan Fabbri e Francesca Savini, è buferaFerrara, 9 maggio 2026 – Il sindaco Alan Fabbri e l'assessore Francesca Savini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto poco dopo le...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sindaco e assessora si schiantano in auto. Lei era ubriaca; In piazza Ariostea un nuovo striscione contro il sindaco; Ferrara, intitolata la rotatoria a Bettino Craxi; Caso Marilyn Manson: Tensione tra Comune e Curia a Ferrara per il Rifiuto dell'Ospitalità.

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri (Lega) e l’assessora Savini si schiantano con l’auto, lei era ubriacaIl sindaco di Ferrara Alan Fabbri, esponente della Lega, e l'assessora Francesca Savini si sono schiantati con l'auto alcuni giorni fa in provincia di ... fanpage.it

Ferrara, schianto in auto del sindaco Fabbri con l’assessora Savini. Positiva alcol test: si dimetteL’incidente lunedì verso le 19 nel Mantovano, illesi entrambi. Per lei, alla guida, ritiro della patente e sequestro del mezzo ... bologna.repubblica.it

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessora si schiantano in auto, lei positiva all'alcol test: denunciata. Sono illesi di Davide Soattin x.com