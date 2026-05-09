Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri Lega e l'assessora Savini si schiantano con l'auto lei era ubriaca

Qualche giorno fa, il sindaco di Ferrara e un'assessora della stessa amministrazione sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in provincia di Mantova. Secondo le ricostruzioni, l'assessora era sotto l’effetto di alcol al momento dello scontro. Entrambi sono usciti indenni dall’incidente, ma la vicenda ha attirato l’attenzione sulle circostanze di quanto accaduto.

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