Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri Lega e l'assessora Savini si schiantano con l'auto lei era ubriaca
Qualche giorno fa, il sindaco di Ferrara e un'assessora della stessa amministrazione sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in provincia di Mantova. Secondo le ricostruzioni, l'assessora era sotto l’effetto di alcol al momento dello scontro. Entrambi sono usciti indenni dall’incidente, ma la vicenda ha attirato l’attenzione sulle circostanze di quanto accaduto.
Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, esponente della Lega, e l'assessora Francesca Savini si sono schiantati con l'auto alcuni giorni fa in provincia di Mantova. Al volante c'era la donna, risultata positiva all'alcol test con un valore triplo rispetto al massimo consentito dalla legge. Fabio Anselmo: "Con quale faccia ci parlate di sicurezza"?.🔗 Leggi su Fanpage.it
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