Il 9 maggio 2026, a Ferrara, si è diffusa la notizia di un incidente che ha coinvolto il sindaco e un’assessora. Secondo quanto riportato, il primo avrebbe dichiarato di non aver notato che l’assessora fosse sotto l’effetto dell’alcol durante l’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione di un esponente dell’opposizione, che ha sollevato dubbi sul comportamento del sindaco e sulla gestione della situazione immediata.

Ferrara, 9 maggio 2026 – Dopo l’ incidente del sindaco Alan Fabbri e dell’assessora Francesca Savini risultata con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite di legge, scende in campo l’avvocato Fabio Anselmo che si schierò proprio contro Fabbri alle ultime elezioni del 2024 e che ora siede in consiglio comunale: “Chi guida ubriaco si mette nelle condizioni di diventare un potenziale assassino. Lo sanno bene le associazioni delle vittime della strada”, tuona sui social. “Come ha fatto il sindaco Fabbri a non accorgersi che la sua fedele assessora si è messa alla guida della propria auto ubriaca?”, si chiede il noto avvocato. Incidente con Alan Fabbri: cosa è successo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Come ha fatto Alan Fabbri a non accorgersi che l’assessora era ubriaca?”: Anselmo all’attacco del sindaco dopo l’incidente

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