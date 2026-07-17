Il sindaco di Premilcuore ha confermato il suo sostegno al progetto di Romagna Acque, affermando che funzionerà come a Fiumicello. Ha dichiarato che il Comune approva l’intervento sulla presa del fiume Rabbi e si aspetta che l’operazione segua le stesse modalità già adottate in altre località. La decisione è stata comunicata in un incontro pubblico, senza dettagli su eventuali modifiche o opposizioni.

Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, qual è la posizione del suo Comune riguardo al progetto di Romagna Acque per la nuova presa sul fiume Rabbi a monte del paese? "È un progetto coerente con la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio, sulla base di approfondite valutazioni tecniche, idrologiche e ambientali, con l’obiettivo di garantire la piena tutela dell’ecosistema fluviale e, al contempo, una gestione responsabile della risorsa idrica. Le osservazioni emerse nel dibattito pubblico sono state attentamente valutate". È sicuro che la nuova presa prevista sul Rabbi tuteli l’ambiente? "È il presupposto del progetto. La nuova presa sul Rabbi sarà integrata nel contesto paesaggistico e progettata per ridurre al minimo l’impatto visivo e ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sì del sindaco Baruffi: "Funzionerà come a Fiumicello"

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