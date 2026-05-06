Cantanti e fan si confrontano senza filtri | ecco come funzionerà il nuovo programma sulla musica di RaiPlay

Dall’8 maggio arriva su RaiPlay Il Club – Canzoni sotto la pelle, un talk-show musicale dedicato ai giovani e alla loro crescita, condotto da Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il format tende a rappresentare un nuovo punto di vista nel rapporto tra musica e tv, non solo perché viene riacceso il dialogo diretto tra artista e pubblico, non filtrato dai social; e non solo perché viene messa da parte la competizione, quindi il televoto, i numeri, le quantità, la telegenia. Ma soprattutto perché la musica torna a essere discussa nella propria essenza emozionale, ciò che provoca, tra domande e riflessioni. Dieci puntate durante le quali coppie di artisti con i loro brani si confrontano con un gruppo di ragazzi, tra i 18 e i 25 anni presenti in studio.🔗 Leggi su Open.online

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