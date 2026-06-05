Investita e uccisa mentre torna a casa | il dramma di Laura Baruffi

Da bresciatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 81 anni è stata investita e uccisa mentre tornava a casa venerdì pomeriggio lungo via Campanella, vicino a Rovato. La donna stava percorriendo la strada a piedi quando è stata travolta da un veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si chiamava Laura Baruffi, aveva 81 anni ed era residente a Rovato la donna che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di venerdì 5 giugno lungo via Campanella, a pochi metri dalla sua abitazione.L'ennesima tragedia sulle strade bresciane si è consumata intorno alle 17.45, a meno di 24 ore dal. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

framed and jailed by my billionaire husband! then i found my real daughter hidden nearby.

Video framed and jailed by my billionaire husband! then i found my real daughter hidden nearby.

Notizie e thread social correlati

Anna Polese muore a 89 anni investita da una moto mentre torna a casaUna donna di 89 anni è deceduta ieri sera, intorno alle 18, a causa di un investimento da parte di una moto mentre stava tornando a casa.

Aprilia, bimba di 11 anni investita e uccisa mentre era in biciUna bambina di 11 anni è stata investita e uccisa mentre pedalava da sola in bicicletta su via del Genio Civile, una strada di Aprilia con precedenti...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web