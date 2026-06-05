Investita e uccisa mentre torna a casa | il dramma di Laura Baruffi

Una donna di 81 anni è stata investita e uccisa mentre tornava a casa venerdì pomeriggio lungo via Campanella, vicino a Rovato. La donna stava percorriendo la strada a piedi quando è stata travolta da un veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Si chiamava Laura Baruffi, aveva 81 anni ed era residente a Rovato la donna che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di venerdì 5 giugno lungo via Campanella, a pochi metri dalla sua abitazione.L'ennesima tragedia sulle strade bresciane si è consumata intorno alle 17.45, a meno di 24 ore dal. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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