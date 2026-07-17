Il dirigente dell’istituto superiore “Fermi-Leonardo Da Vinci” si prepara a lasciare il ruolo dopo quasi otto anni. Assumendo la posizione nel settembre 2017, proveniva da un background come docente di educazione fisica e formazione in psicologia. Nel suo saluto, ha sottolineato come il confronto con studenti e staff abbia arricchito la sua esperienza. La sua carriera si conclude con una lunga presenza nel settore scolastico, senza ulteriori dettagli sui motivi del pensionamento.

di Irene Puccioni Dopo quasi due decenni dietro la scrivania dell’istituto superiore “Fermi-Leonardo Da Vinci” – ha assunto il ruolo di dirigente il 1 settembre 2017, dopo essere stato docente di educazione fisica con un percorso formativo in psicologia – Gaetano Flaviano va in pensione. Salutando il mondo della scuola, per il quale tanto si è speso e da cui tanto ha ricevuto, traccia un bilancio della sua esperienza togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Preside, meglio in cattedra o alla scrivania? "Due esperienze completamente diverse in periodi della vita completamente diversi. Quando è capitata la possibilità di diventare dirigente scolastico sono stato pronto ad impegnarmi anche in quest’altro ruolo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il saluto del preside: "Arricchito dal confronto"

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