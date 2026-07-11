L’ultimo saluto a Luciano Cardillo il ricordo di un uomo che amava il confronto

Da ilblogdigio.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una chiesa piena ha accolto l’ultimo saluto a Luciano Cardillo, collaboratore scolastico dell’Istituto Comprensivo 1 “Marconi-Diano”. La cerimonia si è svolta il 11 luglio, nonostante il caldo intenso. Presenti familiari, amici, colleghi e cittadini che hanno partecipato alla commemorazione.

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Una chiesa gremita, nonostante il caldo intenso di questa giornata di oggi, 11 luglio, ha accolto familiari, amici, colleghi e tanti cittadini che hanno voluto tributare l’ultimo saluto a Luciano Cardillo, storico collaboratore scolastico dell’Istituto Comprensivo 1 “Marconi-Diano”. La numerosa partecipazione alle esequie ha raccontato, forse più di ogni parola, il segno che Luciano ha lasciato nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Per anni è stato un punto di riferimento all’interno della scuola, dove ha svolto il proprio lavoro con dedizione e profondo senso di appartenenza. Chi lo ricorda sa che bastava incrociarlo per intrattenersi in piacevoli dialoghi. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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