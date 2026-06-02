La scuola non è un azienda Dacia Maraini | Per me chiamare il preside o la preside ‘dirigente’ è già un errore

Dacia Maraini critica l'uso del termine “dirigente” per i presidi, definendolo un errore. Durante un'intervista, ha sottolineato che la scuola non è un'azienda e ha espresso la sua opinione sul linguaggio adottato. La scrittrice ha ribadito che chiamare i presidi “dirigenti” non corrisponde alla realtà del ruolo. La discussione si è concentrata sull'importanza di mantenere un linguaggio adeguato per il contesto scolastico.

Bastano pochi minuti di conversazione con Dacia Maraini per capire che, per lei, la scuola è un’altra cosa. Non un’azienda, non un posteggio, non un ingranaggio della macchina produttiva. Ospite della rubrica “I protagonisti” curata da Francesco Bunetto sul canale YouTube di Orizzonte Scuola, la scrittrice ha affidato a un’immagine forte il suo pensiero: la scuola è l’anima di un Paese, il luogo dove si costruisce il futuro. E se lo si dimentica, se si comincia a parlare di efficienza e produttività nei corridoi degli istituti, allora si perde qualcosa di irrinunciabile. “Per me chiamare il preside o la preside ‘dirigente’ è già un errore”, ha detto Maraini. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Dacia Maraini a Orizzonte Scuola: La scuola crea il futuro di un Paese

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