Il Salone del Mobile.Milano ha inaugurato un tour in Indonesia, portando la Collezione Permanente del SaloneSatellite nel paese. La mostra si svolge nel contesto di un mercato in rapido sviluppo, noto per la sua influenza in settori come architettura, interior design, contract e real estate. La collezione, parte integrante della storia recente del salone, viene esposta come esempio di design e innovazione.

Il Salone del Mobile.Milano apre il nuovo tour internazionale in Indonesia, mercato in forte trasformazione, crocevia rilevante per architettura, interiors, contract, real estate, e porta nel Sud-est asiatico uno dei patrimoni più vivi della sua storia recente: la Collezione Permanente del SaloneSatellite. A Giacarta, dal 18 settembre al 18 ottobre, il Townhall dell’Indonesia Design District PIK2 ospiterà nell’ambito dell’Indonesia Design Week, l’evento “SaloneSatellite Permanent Collection Exhibition 1998-2026” che propone una selezione di prodotti che trasforma l’archivio del SaloneSatellite in un atlante vivo di connessioni. Dopo Hong Kong nel 2024 e il Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, Giacarta è il terzo viaggio all’estero della Collezione Permanente e inaugura una nuova stagione del percorso globale del Salone del Mobile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Salone del Mobile a Giacarta con la collezione del SaloneSatellite

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