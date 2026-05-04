Al Salone del Mobile 2026 il design del futuro arriva dal passato
Al Salone del Mobile 2026 si presenta un'interpretazione del design che riprende elementi del passato, reinterpretandoli in chiave moderna. La kermesse internazionale mostra pezzi che combinano stili d’epoca con tecniche e materiali contemporanei, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Tra le esposizioni, si osservano mobili e accessori che richiamano epoche diverse, evidenziando come il passato continui a influenzare le tendenze attuali del settore.
Il design “nuovo” che tutti vogliono è quello che, in realtà, arriva dal passato. Anche quest’anno il Salone del Mobile ha messo in scena un’idea ormai radicata, che si è fatta spazio tra le novità e le tendenze all’avanguardia presentate: le forme nate decenni fa vengono riscoperte e sembrano oggi ancora più attuali, e i pezzi che hanno vissuto una vita precedente sono fonte di inesauribile ispirazione. Le aziende hanno aperto i loro archivi, riscoprendo progetti iconici, rivisitandoli e rimettendoli in produzione. Nasce così il vintage “nuovo di fabbrica”: il design storico italiano — in particolare quello del Dopoguerra — viene rielaborato attraverso la sensibilità e la qualità produttiva contemporanea, cambiando il volto delle nostre case.🔗 Leggi su Dilei.it
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