Al Salone del Mobile 2026 si presenta un'interpretazione del design che riprende elementi del passato, reinterpretandoli in chiave moderna. La kermesse internazionale mostra pezzi che combinano stili d’epoca con tecniche e materiali contemporanei, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Tra le esposizioni, si osservano mobili e accessori che richiamano epoche diverse, evidenziando come il passato continui a influenzare le tendenze attuali del settore.

Il design “nuovo” che tutti vogliono è quello che, in realtà, arriva dal passato. Anche quest’anno il Salone del Mobile ha messo in scena un’idea ormai radicata, che si è fatta spazio tra le novità e le tendenze all’avanguardia presentate: le forme nate decenni fa vengono riscoperte e sembrano oggi ancora più attuali, e i pezzi che hanno vissuto una vita precedente sono fonte di inesauribile ispirazione. Le aziende hanno aperto i loro archivi, riscoprendo progetti iconici, rivisitandoli e rimettendoli in produzione. Nasce così il vintage “nuovo di fabbrica”: il design storico italiano — in particolare quello del Dopoguerra — viene rielaborato attraverso la sensibilità e la qualità produttiva contemporanea, cambiando il volto delle nostre case.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Al Salone del Mobile 2026 il design del futuro arriva dal passato

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