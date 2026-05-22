L’Annual Report del Salone del Mobile ha vinto il Compasso d’Oro

L’Annual Report del Salone del Mobile Milano, intitolato “Eco Sistema Design Milano”, ha ricevuto il Premio Compasso d’Oro. Il rapporto, ideato e promosso dall’evento, si focalizza sui temi della sostenibilità e dell’innovazione nel settore del design. La premiazione si è svolta durante una cerimonia ufficiale, alla presenza di rappresentanti e professionisti del settore. La vittoria del premio conferma il riconoscimento internazionale dell’impegno del Salone nel promuovere pratiche sostenibili.

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L’Annual Report (Eco) Sistema Design Milano, ideato e promosso dal Salone del Mobile.Milano, con il supporto scientifico della Scuola del Design del Politecnico di Milano e il progetto grafico E il coordinamento editoriale di Linkiesta, ha ricevuto il XXIX Compasso d’Oro ADI nella categoria Ricerca teorica, storica, critica e progetti editoriali. Con questo progetto di ricerca, Salone del Mobile.Milano ha dato vita a un Osservatorio permanente, con l’obiettivo di raccogliere, organizzare e interpretare dati e contributi provenienti dai diversi attori del sistema per rendere leggibile il valore generato dal Salone e dalla Milano Design Week non come somma di singole iniziative, ma come fenomeno collettivo che incide sul posizionamento internazionale di Milano e sull’evoluzione della cultura del progetto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’Annual Report del Salone del Mobile ha vinto il Compasso d’Oro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salone Raritas al Salone del Mobile 2026 i pezzi unici in fieraAl Salone del Mobile 2026, aperto in questi giorni a Fiera Milano Rho fino al 26 aprile, non c’è solo il consueto panorama di arredi e complementi:... Doppia festa per Atm: nel giorno del 95esimo compleanno vince il Premio Compasso d’OroMilano, 22 maggio 2026 – È un giorno di festa doppia per Atm, l’azienda dei trasporti milanesi. Bisogna diffondere nel nostro Paese una seria cultura assicurativa Intervento del Pres. @S_Giacomoni in occasione dell’Evento dedicato al decennale del #Cesia e alla presentazione dell'Annual Report 2025 di questa istituzione promossa da #Cgpaeuro x.com Cesia: il 21 maggio a Roma la presentazione dell’annual report 2026Verrà presentato il 21 maggio a Roma l’annual report 2025 del Cesia, Centro studi intermediazione assicurativa di Cgpa Europe. simplybiz.eu