Il ruolo al mattino la pensione la sera | la storia del prof Liborio Princiotta dopo 23 anni di precariato

Il docente precario di lunga data ha ricevuto l’immissione in ruolo lo stesso giorno in cui il suo istituto lo ha salutato con la pensione. Dopo 23 anni di insegnamento in condizioni di precarietà, il suo contratto è stato stabilizzato. La notizia è arrivata nel giorno in cui terminava la sua carriera lavorativa. La sua esperienza si è conclusa con un passaggio formale dall’attività di insegnante a quella di pensionato.

Dopo ventitré anni da docente precario, il professor Liborio Princiotta ha ottenuto l’immissione in ruolo proprio nel giorno in cui la sua scuola lo salutava per il pensionamento. Ospite della rubrica “I Protagonisti” di Orizzonte Scuola, racconta l’emozione di quel momento, il rapporto costruito con migliaia di studenti, le conseguenze dell’instabilità lavorativa e il valore di un insegnamento fondato sulla fiducia, sull’ascolto e sulla formazione continua. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Il ruolo al mattino, la pensione la sera: la storia del prof Liborio dopo 23 anni da precario

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