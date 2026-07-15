Prof di ruolo e pensionato lo stesso giorno Liborio Princiotta assunto il giorno della pensione dopo 23 anni

Il 68enne insegnante di religione ha ottenuto il ruolo e la pensione lo stesso giorno, dopo aver lavorato per oltre vent’anni come precario. È stato assunto come docente di ruolo e ha cessato l’attività lavorativa lo stesso giorno, segnando un passaggio simultaneo tra lavoro e pensione. La sua esperienza si è conclusa con l’ingresso stabile nel pubblico impiego e l’uscita dal servizio.

La storia del 68enne professore di religione a Capo d'Orlando che è diventato docente di ruolo e pensionato nello stesso giorno dopo oltre venti anni di precariato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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